Единый урок кибербезопасности для школьников пройдет 30 октября

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские школьники 30 октября смогут принять участие в Едином уроке безопасности в интернете, который проводит временная комиссия Совфеда по развитию информационного общества. Об этом сообщила в четверг журналистам глава временной комиссии, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.
"Урок пройдет 30 октября. Эта ежегодная акция уже стала хорошей традицией. Каждый год мы ставим перед собой новые задачи. В этом году наша главная цель - повышение качества Единого урока, а также помощь образовательным организациям в выстраивании системной работы по обучению школьников кибербезопасности", - сказала сенатор, отметив, что основам безопасного поведения в интернете необходимо учить не только детей, но и взрослых - в первую очередь родителей и преподавателей.
Как отметила Бокова, в прошлом году участниками урока (проводится с 2014 года) стали 12,4 млн школьников.
Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. В ходе Единого урока участники узнают, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность информации в интернете и многое другое. Перед уроком школьники смогут пройти тест по кибербезопасности на сайте "Единыйурок.дети", где будет опубликована анкета исследования "Образ жизни подростков в сети" и выложена информация обо всех мероприятиях в рамках урока.
Для родителей в этом году подготовлен отдельный проект - новый сайт "Родители.Сетевичок.рф", на котором запущен опрос "Дети в интернете глазами родителей". Опрос проходит и на сайтах школ. Кроме того, на сайте родители могут ознакомиться с рекомендациями по защите детей от сетевых угроз и с методами родительского контроля. Учителя смогут повысить свою квалификацию на дистанционной II Всероссийской конференции по формированию детского информационного пространства "Сетевичок".
По словам Боковой, обновлен и формат работы со школами. "С этого года школы внедряют разработанный временной комиссией курс основ кибербезопасности в учебный процесс, используя его при подготовке к Единому уроку, а также включают квест по цифровой грамотности "Сетевичок" в программы внеурочной деятельности. Это позволяет говорить о новом уровне обучения детей основам информационной культуры", - отметила сенатор.