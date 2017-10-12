Ингушетия планирует развивать сельский, экологический и автомобильный туризм

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Развитие наиболее перспективных для Ингушетии туристических направлений - сельского, экологического и автомобильного туризма - будет начато в регионе в рамках Стратегии развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе на период до 2035 года. Об этом по итогам совещании по вопросу подготовки стратегии сообщила ТАСС заместитель министра по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Включим в стратегию сельский туризм, кемпинг. Ингушетия наиболее приспособлена для этих целей, по федеральной целевой программе здесь сейчас создаются условия для развития автомобильного туризма. Экологический туризм тоже будет очень интересно развивать, потому что здесь уникальные башни. "Край башенных легенд", как его республика позиционирует", - сказала она.

Собеседница отметила, что некоторые их этих проектов будут встроены в федеральные целевые программы, разработанные другими министерствами.

"Многие проекты могут быть реализованы в рамках других программ - по сельскому хозяйству, по промышленности. Сейчас главная задача - отобрать эти направления и потом уже подумать вместе с коллегами из других министерств, как их встроить в программы разных ведомств, потому что в развитии туризма участвуют более 10 ведомств", - уточнила Рухуллаева.

Министерство по развитию Северного Кавказа ведет работу над стратегией развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2035 года. Конкурс на ее разработку выиграл Финансовый университет при правительстве РФ. Стратегия должна помочь преодолеть текущие проблемы туристической индустрии северокавказских регионов. Авторы документа планируют выделить приоритетные направления развития туризма, определить "якорные" дестинации (территория, способная привлекать и удовлетворять потребности широкой группы туристов - прим. ТАСС), выявить целевые группы потенциальных потребителей туристского продукта. Также перед авторами концепции ставится задача разработать меры, которые позволят туристам больше узнать о возможностях отдыха, доступных в регионах СКФО.