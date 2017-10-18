"Я надеюсь, вы избежали конца света…": о чем россияне пишут в будущее

В Новороссийском историческом музее-заповеднике проходит выставка "Вам, потомки! 1967–2017", где представлено около 300 артефактов из "капсулы времени", поднятой со дна Черного моря. В числе экспонатов — письма от советских людей, написанные в 1967 году, фильм "Сказка о Мальчише-Кибальчише", грампластинки с песнями Александры Пахмутовой, аудиозапись диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана и многое другое.

Развернуть Экспонаты выставки "Вам, потомки! 1967–2017" © Наталья Решетняк/ТАСС Экспонаты выставки "Вам, потомки! 1967–2017" © Наталья Решетняк/ТАСС

Бетонную плиту с капсулой подняли 13 сентября. В письмах, написанных тушью и простым карандашом, юные новороссийцы описывают, каким они представляют 2017 год: массовые межпланетные космические полеты, процветание коммунизма и люди со сверхспособностями.

На этом историю с письмами в будущее в Новороссийске не считают оконченной. В ноябре 2016 года там началась новая акция "Послание потомкам — 2017". Жители города пишут и снимают на видео послания в 2067 год. Письма приходят и из других городов, свое обращение прислали космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин с МКС.

К этому моменту собрано 6 тыс. посланий. В ноябре 2017 года письма положат в капсулу, изготовленную по прототипу старой. Весной 2018 года ее опустят на дно Черного моря на 50 лет. О чем пишут нынешние дети и взрослые потомкам — в материале ТАСС.

Почетный гражданин города-героя Новороссийска Виталий Андреевич Лесик (99 лет):

"Я хочу начать с личного примера. Я в своей жизни никогда не старался увильнуть от работы. Я старался делать все, что необходимо, и для семьи, и для работы. Труд был основой моей жизни. Начиная со школьного возраста я трудился. Для молодежи, я считаю, быть патриотом — это следовать примеру старших и примеру молодежи военных лет".

Без подписи:

"Дорогой друг, я пишу тебе, когда мне было, как и тебе, 13–14 лет. Уважаемый человек будущего, я надеюсь, что ваша жизнь спокойнее, интереснее и безопаснее нашей. <…> Хотелось бы убедиться в том, что мы не одни во вселенной и что есть существа, похожие на нас или даже лучше (разумнее, добрее, благороднее). Я надеюсь, что наша цивилизация продвинулась на новый уровень технологий и наконец-таки добралась до новых планет и звезд. Я надеюсь, что вы избежали ядерной войны, конца света…"

Шестиклассник Саша, Новороссийск:

Я пишу тебе, то есть самому себе в будущее, где роботы не захватят мир, а младшее поколение не обленится полностью; война никогда не настанет, и наука создаст эликсир молодости. Скоро будет происходить переломный момент в моей жизни, ну сам знаешь. Надеюсь, все будет хорошо

Участники новороссийской лиги КВН:

"Надеемся, что вы давным-давно добрались до высшей лиги и теперь играете в межгалактической. Надеемся, вы смотрите данную видеопленку в Новороссийском дворце КВН".

Космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин:

"Мы рады приветствовать вас с Международной космической станции из недалекого прошлого — 2017 года. Сегодня мы, Федор Юрчихин и Сергей Рязанский, — единственные из россиян, кто видит Черное море и замечательный город-герой Новороссийск из космоса. Россия всегда есть и будет великой космической державой. Ведь первым покорил космос наш соотечественник — Юрий Гагарин. И сегодня мы находимся на передовой в изучении и покорении космоса. Уверены, что в будущем вы продолжите совершать новые открытия. Желаем вам и всему человечеству дальнейшего развития и, самое главное, мира на Земле!"

Аля из Москвы:

"Я Аля, живу и работаю в Москве. Работаю бухгалтером, фотографирую, путешествую и много думаю. В этом году ключевой темой общества является "Любовь к себе, гармония и счастье". Все этому учат. <…>

2017 год — время, когда вокруг много говорят о войне, не понимая, что это на самом деле такое. Но как в музее "Строка, оборванная пулей" (музей в Дмитровском рыбопромышленном техникуме, посвященный поэтам и писателям, погибшим в Великой Отечественной войне — прим. ТАСС) мы рассказываем на экскурсиях про героев нашего музея — это поколение ждало войну: "Они страдали, что не участвовали в революции, и жаждали подвига". Вот и сейчас места для подвига мало. <…>

Очень хочется верить, что через 50 лет у вас будет любовь к себе, гармония, понимание своего места под солнцем. Очень хочется, но не верится, что в мире станет меньше агрессии и мир научится решать проблемы без войны…"

Выпускница Ростовского филиала Российской таможенной академии Сюзанна Мовсисян:

"Приветствую вас, дорогие таможенники будущего! <…> Это, конечно, невероятно волнительно — осознавать, что все, чем мы живем сейчас, через определенное время просто становится частичкой истории. <…> Мне самой стало безумно интересно, чем вы живете, как работаете, изменились ли цели и задачи, которые стоят перед нашей службой, узнать, какие инструменты и технологии вы применяете для их реализации.

Как бы мне хотелось хоть на минутку заглянуть в ваше время и все увидеть и понять! В этом смысле я вам завидую, ведь у вас есть возможность заглянуть в мое время, прочитав это письмо".

Девятиклассник Артем, уроженец Краснодара:

"В США в президенты выбился Дональд Трамп... <…> Он обещал урегулировать отношения с Россией, ведь Обама ввел санкции против РФ. Но нам все нипочем, ведь мы россияне! Говорят, что, если бы не Трамп, началась бы Третья мировая война, надеюсь, что теперь накал между странами затухнет".

Шестиклассница Вероника, Новороссийск:

Я надеюсь, что вы уже решили многие проблемы в мире и справились с нищетой в Замбии и других странах. Потомки, а вы научились бороться с такими страшными болезнями, как СПИД и рак? Надеюсь, что да. Потому что это очень важно. Может быть, ваши продукты стали полезнее и вы дольше живете. Это было бы хорошо!

Школьник Илья, Новороссийск:

"Я учусь в восьмом классе, и мне 14 лет. …Каждое поколение отличается друг от друга, у нас другие нравы и понятия, не такие, как были у тех, кто жил раньше. Но все мы радуемся жизни, мечтаем о светлом будущем без войн и терактов. Я буду стремиться вложить свой вклад в будущее нашей страны и в твое будущее".

Студенты Новороссийского колледжа строительства и экономики:

"Лицо поколения — это его дела. И мы не с пустыми руками пришли сегодня на эту символическую перекличку с вами, перекличку поколений. Мы уверены, что 50 лет, которые нас разделяют, были годами интенсивного развития нашего колледжа. <…> Заглянуть в прошлое легче, чем в будущее, и вы знаете нас больше, чем мы вас. Мы вручаем вам свою веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления, мы любим вас, еще не зная, какими вы будете, но эта вера дает нам право думать, что вы будете лучше нас! <…>

Мы уверены, что вы, наши потомки, будете верны вечным человеческим ценностям: патриотизму, стремлению к миру, заботе о судьбе нашей голубой планеты. Мы не знаем ваших имен, возможно, никогда не увидим ваши лица и не услышим ваши голоса, но сегодня… закладывая "капсулы памяти", мы хотим обратиться к вам: "Уважаемые потомки, читающие это послание: берегите Россию, отдавайте все свои силы на ее сохранение для потомков, любите ее всей душой! Ваши мечты и ваши планы должны быть более масштабными и величественными, чем наши. …Мы верим, что передаем эстафету в надежные руки!"

Подготовила Наталья Решетняк