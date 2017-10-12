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В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев

Общество
12 октября, 18:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, октября. /ТАСС

На территории комплекса расположат семь жилых домов, детскую и спортивную площадки, баню, а также школу и детский сад, где будет предоставляться только вегетарианское питание

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Жилой комплекс для вегетарианцев, не имеющий аналогов в России, возводят в Петербурге. Для заселения придется пройти собеседование и доказать свое вегетарианство. Об этом ТАСС рассказала менеджер компании-застройщика Майя Подлипская.

"Строительство двух жилых корпусов уже завершено, еще один корпус будет достроен к первому кварталу 2018 года. Главная особенность этого комплекса - возможность жить и развиваться вместе с единомышленниками", - сказала Подлипская. Право приобрести жилье в этом комплексе, по ее словам, предоставлено не каждому.

"С потенциальным покупателем представители застройщика проводят беседу, выясняя, вегетарианец он или нет. Во втором случае клиент получает отказ", - отметила она.

Комплекс включит семь кирпичных жилых домов, рассчитанных на 210 семей, детскую и спортивную площадки, вело- и беговую дорожки, административный корпус и баню. По планам застройщика, на цокольных этажах домов будут организованы йога-студии, детские мастерские и массажные кабинеты. Будут построены также кафе-пекарня, школа и детский сад, питание в этих учреждениях будет исключительно вегетарианским.

"На территории комплекса жителям будет запрещено распивать спиртные напитки и курить. Но мы не будем привлекать к работе специальных сотрудников, контролирующих это, потому что рассчитываем на добросовестность и понимание жителями друг друга", - подчеркнула Подлипская.

Жилой квартал, по информации застройщика, не имеет аналогов в России. В дальнейшем компания планирует приступить к строительству такого же комплекса в Москве.

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