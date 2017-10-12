Около 180 дворов отремонтировано на Ставрополье по проекту комфортной городской среды

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СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Более 170 дворов и 18 общественных территорий - парков, скверов, аллей, площадей - отремонтировали в Ставропольском крае за девять месяцев работы приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили в четверг в пресс-службе краевой Думы.
"Из 18 муниципальных образований края, реализующих мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, работы завершены в 13. Закончено благоустройство 177 дворов из 202. Приведены в порядок 18 общественных территорий из 21. Полностью на территории края завершен проект "Парки малых городов", - говорится в сообщении.
По данным правительства края, дворы были отремонтированы в Минеральных Водах, Пятигорске и других городах региона Кавминводы, а также, в частности, в Ставрополе, Невинномысске, Михайловске. Отремонтированный и обновленный парк Победы в августе был открыт в городе-курорте Ессентуки.
По словам председателя краевой Думы Геннадия Ягубова, главная задача на сегодняшний день - утвердить программы на следующий год и получить финансирование из федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что власти региона разработали проект краевой госпрограммы по формированию комфортной городской среды до 2022 года, документ планируют утвердить в 2017 году.
В 2017 году в России при поддержке на федеральном уровне впервые началась реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Общий объем федеральных и региональных средств на реализацию проекта составит в 2017 году 42 млрд рублей. В рамках этого проекта все муниципалитеты с населением свыше тысячи человек обязаны принять современные правила благоустройства, выстроить системы уборки, освещения и озеленения.