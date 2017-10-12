Более 600 млн рублей получит Ставрополье на благоустройство городов в 2018 году

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СТАВРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Ставропольский край получит в 2018 году из федерального бюджета более 600 млн рублей в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил в четверг на совещании в краевом правительстве заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Николай Небесский.
"Ставропольскому краю планируется выделить ассигнования на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в объеме 612 млн рублей, на благоустройство скверов и парков малых городов - 20,4 млн рублей", - сообщил он.
Кроме того, ранее федеральное правительство поручило Минфину РФ и Минстрою РФ рассмотреть возможность дополнительного выделения средств на оказание поддержки в благоустройстве мест массового отдыха в малых городах. "Была запрошена соответствующая информация от муниципальных образований края, заявленная потребность финансирования указанных мероприятий составила 1,3 млрд рублей на 2018 год. Полученные данные направлены для рассмотрения в Минфин РФ", - сказал замминистра.
В 2017 году Ставрополью в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" было выделено 609 млн рублей, работы по благоустройству скверов, площадей, парков и дворов проведены в 18 муниципалитетах.