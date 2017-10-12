Путин: фестиваль "Белая трость" является значимой инициативой для помощи детям

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям восьмого Международного благотворительного фестиваля "Белая трость". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
"Считаю этот масштабный благотворительный проект значимой инициативой, направленной на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в приветствии.
Президент добавил, что "Белая трость" объединила большое количество людей, которые помогают "юным дарованиям в их судьбе, в личностном и творческом становлении". Он отметил, что фестиваль предоставляет детям возможность "поверить в себя и свои силы", а также подтверждает, что "для настоящего таланта нет никаких преград".
Путин выразил уверенность, что фестиваль поможет участникам в достижении их целей и подарит вдохновение.
Восьмой ежегодный благотворительный фестиваль "Белая трость", приуроченный к Международному дню солидарности с незрячими людьми, открылся 12 октября. Он проводится по инициативе председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Дианы Гурцкой.