АСИ объявило открытый набор в команду социальных проектов до 15 октября

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) принимает заявки на участие в отборе в команду социальных проектов до 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о старте открытого отбора на управленческие позиции проектного дивизиона социального направления. Заявки от кандидатов в команду направления "Социальные проекты" АСИ принимаются до 15 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Отбор проходит на такие позиции, как руководитель и замруководителя проектного дивизиона, а также руководитель проектов. Отмечается, что кандидаты должны уметь формировать новые подходы к решению задач, работать в команде, разбираться в предметной области и находить нестандартные решения.

"Перед нами стоит много новых и важных задач, поэтому мы ищем талантливых лидеров в области здравоохранения и социального обслуживания, которые готовы к этим вызовам и хотят присоединиться к нашей команде для формирования будущих изменения в социальной сфере", - рассказала ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева.

Как сообщили в пресс-службе, конкурс проходит по технологии открытого отбора и состоит из трех этапов. В ходе первого этапа участники выполняют задание в режиме онлайн. Второй этап состоит из деловой игры, в ходе которой проверяются личностные и управленческие компетенции участников. На последнем этапе финалисты проходят индивидуальное собеседование с непосредственным руководителем.

Отмечается, что данная методика была проверена и подтвердила свою эффективность при отборе кандидатов в АСИ, Росимущество, Минпромторг, Минвостокразвития, а также в команды организаторов крупных сетевых проектов, реализуемых при поддержке агентства (в частности, WorldSkillsRussia и GlobalManagementChallengeRussia).