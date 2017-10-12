Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финансирование скорой медпомощи вырастет в 2018 году

Общество
12 октября, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По данным Фонда обязательного медицинского страхования, скорая помощь получит на 23% больше средств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Финансирование в РФ амбулаторной медпомощи, скорой, помощи в дневных стационарах и реабилитации увеличится в 2018 году, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"При сохранении нормативов объемов, финансирование амбулаторной помощи увеличится на 20%, скорой медицинской помощи и помощи в дневных стационарах на 23%", - приводит слова главы фонда Натальи Стадченко пресс-служба.

Она также уточнила, что "особое внимание уделено развитию реабилитации, финансовое обеспечение которой увеличится на 40%". "Что позволит более рационально использовать лечебный потенциал медицинских организаций», - уточнила председатель ФОМС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
2
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
5
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама