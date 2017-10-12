Финансирование скорой медпомощи вырастет в 2018 году

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Финансирование в РФ амбулаторной медпомощи, скорой, помощи в дневных стационарах и реабилитации увеличится в 2018 году, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
"При сохранении нормативов объемов, финансирование амбулаторной помощи увеличится на 20%, скорой медицинской помощи и помощи в дневных стационарах на 23%", - приводит слова главы фонда Натальи Стадченко пресс-служба.
Она также уточнила, что "особое внимание уделено развитию реабилитации, финансовое обеспечение которой увеличится на 40%". "Что позволит более рационально использовать лечебный потенциал медицинских организаций», - уточнила председатель ФОМС.