АСИ: проект "Лидеры России" позволит выявить наиболее перспективных управленцев

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс "Лидеры России", стартовавший 11 октября, позволит выявить самых перспективных управленцев из разных регионов страны и оказать им содействие в дальнейшем карьерном росте, сообщила ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Глобальный проект "Лидеры России" - это не только наставничество, но и соревнование, и возможность отобрать по всей стране лучших управленцев, которые дальше смогут себя реализовать", - отметила Чупшева.

По словам директора АСИ, конкурс "на таком уровне и в таком формате" проводится в России впервые, за первые 20 часов работы проекта в нем зарегистрировались более 18 тыс. участников. "Самое интересное - доступ к компетенциям лучших управленцев нашей страны, бизнесменов, эффективных менеджеров в лице руководителя администрации президента, членов правительства, руководителей крупных госкомпаний. Этот проект будет очень интересен не только участникам в Москве, но и по всей стране", - подчеркнула Чупшева.

АСИ в последние годы активно развивает в регионах проекты, связанные с наставничеством. И, по мнению генерального директора агентства, конкурс "Лидеры России" с его огромным потенциалом также должен выйти за рамки федерального и найти поддержку у региональных властей. Ведь подобные проекты формируют "кадровый резерв для регионов".

Проект наставничества в формате конкурса, по мнению Чупшевой, имеет все шансы стать прекрасной стартовой площадкой для карьерного роста талантливых управленцев. "Это [конкурс] - элемент государственной политики, когда ты даешь возможность проявить себя всем желающим. Должна быть прозрачная система социальных лифтов, вызывающая доверие. Что действительно каждый человек, имея необходимые навыки и знания, может достичь самых высоких результатов", - добавила гендиректор АСИ.

Всероссийский конкурс "Лидеры России", стартовавший 11 октября, призван поддержать наиболее перспективных управленцев. Принять участие в проекте может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет. Финалисты получат гранты на профессиональное обучение, а победители смогут в течение года консультироваться у топ-менеджеров крупнейших компаний и опытных государственных деятелей.

Конкурс проводится администрацией президента совместно с Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).