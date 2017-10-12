Участники спелеошколы в Кабардино-Балкарии предлагают открыть новые турмаршруты

НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Природа Кабардино-Балкарии (КБР) обладает большим потенциалом в области туризма, в том числе и подземного, а начать его развитие стоит с экскурсий в заброшенные шахты Тырнаузского горно-обогатительного комбината. Такое мнение в четверг высказал председатель российского союза спелеологов, ученый секретарь крымского отделения русского географического общества (РГО) Геннадий Самохин в Нальчике.

"КБР - это важный регион для развития спелеологии Северного Кавказа и России в целом. Подземные пространства - это не только пещеры, но и выработки. В районе города Тырнауза есть горные выработки, вольфрамо-молибденовые штольни протяженностью более 100 км. Туристический трафик в этом районе колоссальный (Тырныауз расположен в Эльбрусском районе КБР, дорога на высшую точку Европы, гору Эльбрус, идет через него - прим. ТАСС). Если сделать там подземный музей горного дела, это будет одно из направлений, куда можно будет завозить туристов. "Музей горного дела" красиво звучит, почему бы не посмотреть его, проезжая на Эльбрус", - сказал Самохин во время подведения итогов работы проходившей в КБР первой межрегиональной школы спелеологов.

По его мнению, в республике школа спелеологов должна работать на постоянной основе. Это позволит изучить богатый природный мир Кабардино-Балкарии, водить в пещеры туристов и студентов, чтобы они изучили пещеры во всех аспектах.

"Здесь очень интересное происхождение пещер. Они не только водой сверху образовывались, они образовывались водой снизу, гидротермальными источниками. Скалистый и Пастбищный хребет Кабардино-Балкарии обладают высоким потенциалом развития карста. Где-то больше, где-то меньше, но везде есть пещеры. Эти места возможно сделать так, чтобы туристы могли их посещать, а местные спелеологи и ученые сами могли бы их исследовать", - уверен эксперт.

По его мнению, исследованию и освоению КБР спелеологами могла бы поспособствовать и научно-практическая конференция, куда бы могли собраться специалисты и изучить район как в теоретическом, так и практическом плане.

Первая спелеологическая школа

Межрегиональная спелеологическая школа проходила в КБР 3-12 октября и включала в себя практический и теоретический курс. Участники посетили три объекта, в том числе пещеру Главный Калибр, одну из крупнейших в республике. Только разведанных ходов в этой пещере известно более чем на 2,5 км. В проекте приняли участие 25 человек, в том числе из Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурга, Московской области, Бурятии и Крыма.

Для проведения обучения в республику приехали известные специалисты: председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин из Симферополя, инструкторы Российского союза добровольцев-спелеоспасателей Филипп Чередниченко и Ирина Ермакова из Санкт-Петербурга, а также спелеолог из Великобритании Павел Кравчик.

Межрегиональная школа прошла на общественных началах при поддержке правительства КБР. Все участники проекта получили официальные документы о прохождении начальной спелеоподготовки. В будущем молодые люди смогут продолжить работу как в совместных экспедициях, так и самостоятельно. Первая экспедиция уже намечена на январь 2018 года.