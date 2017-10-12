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Эпидемический порог заболеваемости гриппом в РФ может быть превышен в ноябре

Общество
12 октября, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что вакцинация является самым эффективным способом профилактики гриппа

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ могут быть превышены в октябре-ноябре, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на онлайн-шоу в сети "Одноклассники", которое проходит в рамках федеральной недели здоровья.

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Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

Федеральная неделя здоровья проходит по инициативе Минздрава в социальной сети "Одноклассники" с 9 по 15 октября.

"Грипп уже пришел, и уже достаточно больше количество заболеваний, но пока порог эпидемический не превышен", - сказала она. Скворцова также отметила, что пик превышения порогов заболеваемости может быть достигнут во второй половине октября - ноябре.

"Я стараюсь не болеть и занимать профилактикой. Есть инфекционные заболевания, скажем, грипп. Я привила себя, так же, как и всю свою семью и сотрудников министерства", - добавила она.

Министр также напомнила, что вакцинация является самым эффективным способом профилактики гриппа, и всего 3% всех госпитализированных из-за гриппа - привитые.

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