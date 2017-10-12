МЧС России готово помочь Вьетнаму в борьбе с последствиями наводнения

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков в четверг выразил готовность оказать помощь Вьетнаму в ликвидации последствий наводнения.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, министр направил телеграмму с предложением помощи начальнику канцелярии государственного комитета по поиску и спасению Социалистической республики Вьетнам Чыонг Дык Нгиа.
"Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Социалистической Республике Вьетнам в деле борьбы с природной стихией", - процитировали слова министра в пресс-службе МЧС.
Пучков также выразил соболезнования в связи с большим количеством погибших и раненых из-за обрушившегося на республику разрушительного наводнения.
Ранее Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий Вьетнама сообщил, что по меньшей мере 40 человек погибли и еще 22 числятся пропавшими без вести в результате паводка, вызванного непрекращающимися с конца прошлой недели ливнями в ряде провинций северной и центральной частей Вьетнама.
В наибольшей степени от наводнения пострадали центральные провинции Тханьхоа и Нгеан, а также Шонла, Хоабинь и Йенбай на севере страны. Там затоплены и разрушены оползнями более 1,2 тыс. жилых домов, парализовано автомобильное сообщение. Тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои жилища, спасаясь от паводка.