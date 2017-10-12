Скворцова назвала любовь к селфи признаком распущенности и эгоцентризма

Бывший генсек ФИФА Вальке отверг выдвинутые прокуратурой Швейцарии обвиненияСпорт 12 октября, 21:13
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в СШАМеждународная панорама 12 октября, 20:57
Писатель Андрей Рубанов получил литературную премию "Ясная Поляна"Культура 12 октября, 20:54
ПСО "Казань" построит стартовый космический ракетный комплекс на "Восточном"Космос 12 октября, 20:38
ЮНЕСКО. ДосьеБиографии и справки 12 октября, 20:38
МИД РФ призывал зарубежных партнеров Украины не допустить массовых беспорядков в странеПолитика 12 октября, 20:33
Володин: Россия вправе не исполнять решения структур СЕ при неучастии в работе ПАСЕПолитика 12 октября, 20:29
Захарова: Москва сожалеет в связи с решением США о выходе из ЮНЕСКОПолитика 12 октября, 20:28
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высотуВ стране 12 октября, 20:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала избыточную любовь к селфи признаком эгоцентризма, а также отметила, что зависимость от мобильного телефона может привести к хроническому стрессу и заболеваниям. Об этом министр сообщила в онлайн-шоу в сети "Одноклассники", которое состоялось в рамках федеральной недели здоровья.
Федеральная неделя здоровья проходит по инициативе Минздрава в социальной сети "Одноклассники" с 9 по 15 октября.
"Это рассматривается мной как распущенность и проявление эгоцентризма. Нельзя измерить весь мир в себе, тем более, что ты - это не твое тело, и не твое лицо, это совершенно иная материя. Даже если тебя завтра обезобразят или поменяют тебе лицо, ты все равно останешься самим собой", - сказала она.
По словам министра, "если человек интересуется миром и другими людьми, у него таких проблем никогда не будет".
Стремление постоянно проверять телефон министр назвала невротической реакцией. "Фиксация на постоянном раздражителе. Надо не допускать таких вещей, потому что они приводят к хроническому стрессу", - добавила Скворцова.
Хронический стресс приводит к развитию различных соматических заболеваний, напомнила министр.