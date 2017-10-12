Скворцова назвала любовь к селфи признаком распущенности и эгоцентризма

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала избыточную любовь к селфи признаком эгоцентризма, а также отметила, что зависимость от мобильного телефона может привести к хроническому стрессу и заболеваниям. Об этом министр сообщила в онлайн-шоу в сети "Одноклассники", которое состоялось в рамках федеральной недели здоровья.

Федеральная неделя здоровья проходит по инициативе Минздрава в социальной сети "Одноклассники" с 9 по 15 октября.

"Это рассматривается мной как распущенность и проявление эгоцентризма. Нельзя измерить весь мир в себе, тем более, что ты - это не твое тело, и не твое лицо, это совершенно иная материя. Даже если тебя завтра обезобразят или поменяют тебе лицо, ты все равно останешься самим собой", - сказала она.

По словам министра, "если человек интересуется миром и другими людьми, у него таких проблем никогда не будет".

Стремление постоянно проверять телефон министр назвала невротической реакцией. "Фиксация на постоянном раздражителе. Надо не допускать таких вещей, потому что они приводят к хроническому стрессу", - добавила Скворцова.

Хронический стресс приводит к развитию различных соматических заболеваний, напомнила министр.