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Кабмин утвердил требования к антитеррористической защите объектов образования и науки

Общество
12 октября, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В документе, в частности, говорится, что все объекты должны быть оснащены системами охраны, в том числе видеонаблюдением и сигнализацией

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов образования и науки. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Требования определяют комплекс действий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и науки, порядок организации и проведения работ в области антитеррористической защищенности таких объектов", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Из текста документа следует, что организации обязаны разработать планы эвакуации работников и обучающихся в случае угрозы совершения теракта и провести соответствующие учения и тренировки, а также обучить работников способам защиты. Все объекты должны быть оснащены системами охраны, в том числе видеонаблюдением и сигнализацией.

Кроме того, предусматривается постоянное взаимодействие объектов образования и науки с органами безопасности, МВД и Росгвардии по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Подписанным документом также утверждается форма паспорта безопасности объектов образования и науки. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на правообладателей и должностных лиц объектов.

"Решение принято в целях повышения уровня защищенности объектов образования и науки, минимизации возможных последствий совершения на них террористических актов", - добавили в правительстве.

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