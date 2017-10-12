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ABC: Харви Вайнштейн пройдет курс лечения от сексуальной зависимости

Общество
12 октября, 21:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, октября. /ТАСС

По данным телекомпании, дочь американского продюсера записала видеообращение Вайштейна, в котором он заявил о том, что "нуждается в помощи" и что "все совершают ошибки"

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НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в многочисленных домогательствах к женщинам, пройдет курс лечения от сексуальной зависимости. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC.

По ее данным, 65-летний Вайнштейн выехал из своего дома в Лос-Анджелеса в центр реабилитации от сексуальной зависимости. Телекомпания не уточнила, где находится центр и какое время там проведет Вайнштейн. Перед его отъездом его дочь Лили Вайнштейн записала видеообращение продюсера, в котором он заявил о том, что "нуждается в помощи" и что "все совершают ошибки".

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и "Оскар" за продюсирование "Влюбленного Шекспира".

Компания Miramax Films, сооснователем которой является продюсер, в частности, работала над знаменитым фильмом "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).

Кроме того, Вайштейн имел весьма прочные связи в Демократической партии США. Как отметила газета The Wall Street Journal, при администрации Барака Обамы он 13 раз был гостем в Белом доме.

В период с 1990 по 2016 годы, отметила телекомпания CNN, ссылаясь на данные негосударственного исследовательского Центра за отзывчивую политику (Center for Responsive Politics), Вайнштейн собрал пожертвования на общую сумму около $1,5 млн, в том числе на нужды предвыборной кампании экс-кандидата от Демократической партии на пост президента Хиллари Клинтон.

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