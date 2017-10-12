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Глава Северной Осетии подарил детдомовцам Моздокского района новое здание

Общество
12 октября, 22:08 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, октября. /ТАСС

Новое здание детского дома расположено в центре города и оборудовано помещением для игр, тренажерным залом, швейным цехом, складом и летним бассейном

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Воспитанники детского дома в Моздокском районе Северной Осетии переселятся в новое здание, которое приобрел и отремонтировал на свои личные деньги глава республики Вячеслав Битаров. Об этом стало известно во время рабочего визита в район руководителя региона.

"Во время моего визита в прошлом году в моздокский детский дом я был очень расстроен, когда увидел, в каких условиях пребывали там дети. Мною было дано распоряжение об освобождении от должности директора, который допустил такое, и принято решение - приобрести новое помещение", - сказал он.

Старое здание детдома находилось на окраине Моздока и не соответствовало требованиям безопасности, в нем не было условий для содержания детей. Теперь 15 воспитанников переедут в новый дом в центре города вблизи школы № 108, в которой планируется организовать обучение детей.

В новом детдоме, который располагается в частном особняке, был проведен капремонт. В нем есть помещение для игр и проведения общих мероприятий, тренажерный зал, швейный цех, склад, летний бассейн и благоустроенная территория с зелеными насаждениями.

"Будет очень приятно, если я приеду в следующий раз, и увижу здесь детей в достойных условиях, отдыхающих во дворе под елями в доме. Они - самое важное, что может быть", - заключил Битаров.

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