Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росздравнадзор считает выводы ФАС в адрес главы ведомства преждевременными

Общество
12 октября, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что предупреждение Федеральной антимонопольной службы, вынесенное ранее Михаилу Мурашко, основывалось на информации из СМИ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Росздравнадзор считает, что предостережение, которое Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала главе надзорного ведомства Михаилу Мурашко, основано на преждевременных выводах, сообщили ТАСС в четверг в пресс-слубже Росздравнадзора.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предостережение главе Росздравнадзора Михаилу Мурашко после его публичного заявления, в котором он, по мнению службы, предложил увеличить проведение контрольных мероприятий в отношении негосударственных медицинских организаций.

"Росздравнадзор считает сделанные ФАС выводы преждевременными и необоснованными, так как они построены на авторской статье в средствах массовой информации, а не на докладе и пояснениях руководителя Службы. Соответствующее обращение будет направлено в ФАС, так как предложения по профилактике материнской смертности не могут стать основанием для вынесения предостережения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В сообщении пресс-службы Росздравнадзора поясняется, что "в докладе руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко на Х Общероссийском научно-практическом семинаре "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии" в Сочи речь шла об угрозах для жизни женщин при дефектах оказания медицинской помощи при прерывании беременности (абортах) и поступлении пациенток в стационары высокого (II и III) уровня с осложнениями после подобных операций".

"Для расследования причин сложившейся ситуации Михаил Мурашко призвал руководителей стационаров сообщать обо всех подобных случаях", - уточняется в сообщении пресс-службы. Мурашко отметил, что частные организации, как правило, не подают информацию об осложнениях в страховые медицинские организации, при этом на них распространяется мораторий на проведение плановых проверок.

"Именно поэтому Михаил Мурашко призвал медучреждения информировать контролирующие органы обо всех дефектах оказания медпомощи при прерывании беременности (абортах) для формирования системы расследования каждого конкретного случая и для профилактики материнской смертности", - пояснили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мурашко, Михаил Альбертович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
3
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
4
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
5
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
6
МИД РФ призывал зарубежных партнеров Украины не допустить массовых беспорядков в стране
7
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама