Росздравнадзор считает выводы ФАС в адрес главы ведомства преждевременными

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Росздравнадзор считает, что предостережение, которое Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала главе надзорного ведомства Михаилу Мурашко, основано на преждевременных выводах, сообщили ТАСС в четверг в пресс-слубже Росздравнадзора.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предостережение главе Росздравнадзора Михаилу Мурашко после его публичного заявления, в котором он, по мнению службы, предложил увеличить проведение контрольных мероприятий в отношении негосударственных медицинских организаций.

"Росздравнадзор считает сделанные ФАС выводы преждевременными и необоснованными, так как они построены на авторской статье в средствах массовой информации, а не на докладе и пояснениях руководителя Службы. Соответствующее обращение будет направлено в ФАС, так как предложения по профилактике материнской смертности не могут стать основанием для вынесения предостережения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В сообщении пресс-службы Росздравнадзора поясняется, что "в докладе руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко на Х Общероссийском научно-практическом семинаре "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии" в Сочи речь шла об угрозах для жизни женщин при дефектах оказания медицинской помощи при прерывании беременности (абортах) и поступлении пациенток в стационары высокого (II и III) уровня с осложнениями после подобных операций".

"Для расследования причин сложившейся ситуации Михаил Мурашко призвал руководителей стационаров сообщать обо всех подобных случаях", - уточняется в сообщении пресс-службы. Мурашко отметил, что частные организации, как правило, не подают информацию об осложнениях в страховые медицинские организации, при этом на них распространяется мораторий на проведение плановых проверок.

"Именно поэтому Михаил Мурашко призвал медучреждения информировать контролирующие органы обо всех дефектах оказания медпомощи при прерывании беременности (абортах) для формирования системы расследования каждого конкретного случая и для профилактики материнской смертности", - пояснили в ведомстве.