Жители арктических регионов РФ, США и Европы увидят полярное сияние в ночь на 13 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Жители арктических регионов России, а также Северной Европы, США и Канады смогут наблюдать полярное сияние в ночь на 13 октября, если установится ясная погода. Сияние станет проявлением магнитной бури, сообщил ТАСС в четверг заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Анатолий Белов.

"Мощность магнитной бури возросла в последние часы... Сила бури такова, что полярное сияние обеспечено во всех арктических регионах сегодня ночью", - сказал он. Эксперт отметил, что сияние "наверняка будет видно во всех арктических регионах России и в Северной Европе", а в в Западном полушарии его смогут наблюдать жители "более южных широт, так как магнитный полюс Земли не совпадает с географическим полюсом и находится ближе к Канадскому архипелагу".

Полярные сияния, пояснил Белов, являются визуальным проявлением магнитной бури. Текущая магнитная буря имеет индекс 5+ по 9-балльной шкале. "Мы ожидаем, что бури могут повторяться примерно раз в месяц еще несколько лет, на каждом обороте Солнца вокруг своей оси", - пояснил ученый. Солнце обращается вокруг своей оси за 27 дней.

Как сообщил во вторник центр погоды "Фобос", магнитная буря начнется на Земле в пятницу, 13 октября, и продлится до 14 октября.

Магнитные бури на Земле начались с 6 сентября, когда нашей планеты достигли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией мощных вспышек на Солнце 4-10 сентября.