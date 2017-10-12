Скворцова рассказала, почему мужчины в России стали дольше жить

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала в четверг причины высоких темпов роста продолжительности жизни мужчин в России.

"Радует то, что продолжительность жизни мужчин прибывает с большим шагом, скажем, в среднем за восемь месяцев у мужчин на год, а у женщин на 0,35 года. Снизилось употребление алкоголя на душу населения, причем очень существенно. Если в 2008 году это было 18 литров на душу населения, сейчас - 10 литров. И другие вредные привычки, они тоже существенно меняются", - заявила она в эфире в онлайн-шоу в сети "Одноклассники", которое состоялось в рамках федеральной недели здоровья.

При этом министр отметила, что в среднем по результатам восьми месяцев текущего года продолжительность жизни женщин составляет более 77,3 лет, а мужчин - более 67,3 лет.

С момента начала активных антитабачных кампаний, проводимых Минздравом, число курильщиков сократилось на треть, добавила министр.

Федеральная неделя здоровья проходит по инициативе Минздрава в социальной сети "Одноклассники" с 9 по 15 октября.