Более 30 тыс. заявок поступило на конкурс "Лидеры России"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек к настоящему моменту изъявили желание принять участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". Об этом заявил в четверг ТАСС проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.
"Количество заявок перевалило за 30 тыс., интерес очень большой, и нас это, безусловно, очень радует", - сказал Комиссаров.
По его словам, все желающие смогут принять участие в этом конкурсе. "Мы надеемся, что все сильные управленцы подадут заявки и смогут проявить себя и сравнить себя с другими", - добавил собеседник агентства.
Накануне первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", который, по его словам, должен стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня". Конкурс проводится администрацией президента совместно с РАНХиГС.