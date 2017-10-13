Чижов: престиж ЮНЕСКО не пострадает от решения США выйти из организации

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Престиж ЮНЕСКО не пострадает после анонсированного накануне решения США о выходе из организации. Такое мнение выразил в пятницу постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Наверное, я принадлежу к тому меньшинству, которое не сильно шокировано этим решением, потому что оно идет, в целом, в русле политики нынешней администрации Трампа, - сказал он. - Как это отразится на деятельности ЮНЕСКО? Конечно, денег станет меньше. Пострадает ли престиж? Я думаю, нет. Может быть, даже укрепится", - добавил Чижов.

В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как подчеркивалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. По информации журнала Foreign Policy, решение выйти из ЮНЕСКО было принято Вашингтоном с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации.

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия Палестины в ее ряды на правах полноправного члена. Примеру США последовал Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.

Позднее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отдал указание подготовить выход страны из ЮНЕСКО.