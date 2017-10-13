AP: недокуренная сигара Черчилля продана за $12 тыс. на аукционе в США

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Сигара, недокуренная премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) в парижском аэропорту, продана на торгах в США за более $12 тыс. Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP), аукцион в режиме онлайн проводил базирующийся в Бостоне (штат Массачусетс) дом RR Auction.
Согласно его информации, речь идет об образце кубинских сигар марки La Corona, изготовленных на заказ. Окурок достигает 10 см в длину.
Черчилль курил эту сигару 11 мая 1947 года в парижском аэропорту Ле-Бурже. К лоту приложена фотография британского премьера с La Corona в руке в Ле-Бурже, на снимке имеется его автограф.
Окурок сигары сохранил британский летчик Уильям Алан Тернер, чей экипаж доставлял Черчилля в Париж и обратно в Великобританию в мае 1947 года. Новым обладателем недокуренной сигары стал коллекционер из Палм-Бич (штат Флорида).