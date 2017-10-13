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Общество блокадников в США: память о героизме Ленинграда должна быть сохранена

Общество
13 октября, 4:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

По словам руководителя организации, главное - передать подрастающим поколениям память о великом подвиге и не допустить искажения исторических событий

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Сохранение для молодежи свидетельств тех, кто пережил ленинградскую блокаду - главная цель действующей в Нью-Йорке организации "Общества блокадников города-героя Ленинграда и членов их семей". Об этом сообщила в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель этой общественной организации Изабелла Светлосанова на приеме, организованном Генеральным консульством РФ в Нью-Йорке по случаю 10-летия этой организации.

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"Мы хотим, чтобы память о блокаде была жива, - подчеркнула она. - Об этом должны знать наши дети, внуки и правнуки. Как ни печально, но некоторые наши ровесники, к их стыду и позору, не знают и не хотят знать историю блокады Ленинграда. Они не понимают, что значит 125 блокадных грамм хлеба - норма дневного пайка в ноябре 1941 года".

По ее словам, сейчас "Общество блокадников города-героя Ленинграда и членов их семей" насчитывает более 230 человек и старейшая среди них - блокадница Елена Бахменд, недавно отметившая свое 100-летие. Члены общества подготовили и издали двухтомный сборник "Дети Блокады в Америке" и вручили экземпляр этого сборника генеральному консулу РФ в Нью-Йорке Сергею Овсянникову.

"Главное сейчас - передать подрастающим поколениям память о великом подвиге, не допустить искажения исторических событий того времени", - подчеркнул Сергей Овсянников, обращаясь к членам организации.

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