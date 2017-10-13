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Экологи предложили в 2018 году закрыть промысел лососевых на юге Сахалина

Общество
13 октября, 7:23 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

По данным агентства по рыболовству Сахалинской области, лососевая путина 2017 года оказалась провальной

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 октября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалинские экологи в 2018 году предлагают резко сократить промысел лососевых, а на юге острова полностью закрыть его. Об этом в пятницу на круглом столе "Что не так в рыбной отрасли Сахалина и Курил? " сообщил руководитель региональной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицин.

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"Чтобы сохранить запасы лосося на островах необходимо резко самым радикальным образом сокращать промысловую нагрузку, а на юге Сахалина в 2018 году полностью запрещать специализированный промысел горбуши и кеты в 2018 году в прибрежье", - сказал Лисицин.

По данным агентства по рыболовству Сахалинской области, лососевая путина 2017 года оказалась провальной. В текущем году рыбаки Сахалина и Курил выловили всего 43 тыс. тонн лососевых, что в разы меньше добычи предыдущих лет.

Лисицин сообщил, что экологи с 2009 года поднимают вопрос о том, что в реки Сахалина пропускается недостаточное количество производителей тихоокеанских лососей и нерестовые реки оказываются пустыми. "Пропуская рыбу на нерестилище мы получаем бесплатно то, что получается на рыбоводных заводах за большие деньги. Исследования в отношении рек залива Анива (юг Сахалина - прим. ТАСС), проведенные учеными, показали, что если снизить количество производителей в 2 раза по отношению к оптимальному, то количество молоди сокращается в 5 раз", - сказал он.

По данным "Экологической вахты Сахалина", в текущем году нерестовые реки юго-востока Сахалина к концу горбушевой путины остались практически пустыми.

Помимо сокращения объема промышленного лова руководитель "Экологической вахты Сахалина" предложил отменить в Сахалинской области новые нетрадиционные орудия лова (сети, кошельковые невода, траловый флот, поверхностные ловушки), которые были разрешены в 2016 году, а также сократить длину ставных неводов.

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