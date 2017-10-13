Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве на Кутузовском проспекте появятся дополнительные полосы для автомобилистов

Общество
13 октября, 7:50 UTC+3

Увеличить количество полос удастся за счет уменьшения ширины нынешних полос, сообщил руководитель столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Дополнительные полосы для движения автотранспорта появятся на участке Кутузовского проспекта в Москве между улицами Минская и Генерала Ермолова. Как сообщил в пятницу ТАСС руководитель столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, это произойдет за счет сужения существующих полос, при этом пропускная способность магистрали увеличится.

"Проектными решениями предусмотрена организация движения транспортных средств по четырем полосам (ранее было три полосы - прим. ТАСС) и попутной выделенной полосе на участке от Минской улицы до улицы Генерала Ермолова в обоих направлениях", - сказал Юрьев.

По его словам, этого удастся добиться за счет переразметки проезжей части. Полосы для движения автотранспортных средств уменьшатся с 3,5 м до 3,25 м, выделенные полосы для движения общественного транспорта - с 5-6 м до 3,5 м. В результате появится по одной новой полосе для движения автотранспорта в обоих направлениях.

Юрьев подчеркнул, что увеличение количества полос на этом участке Кутузовского проспекта позволит исключить так называемое бутылочное горлышко и повысить пропускную способность магистрали. В настоящее время балансодержатели (государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги") приступили к нанесению новой разметки на магистрали.

Выделенная полоса проходит по всей длине Кутузовского проспекта, кроме участка от Улицы 1812 года до улицы Генерала Ермолова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
2
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
3
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки
4
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
5
СМИ: Китай приступил к строительству автотрассы стоимостью $13,4 млрд
6
"Известия": россияне в 2019 году смогут экономить на электричестве до 40%
7
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама