В Москве на Кутузовском проспекте появятся дополнительные полосы для автомобилистов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Дополнительные полосы для движения автотранспорта появятся на участке Кутузовского проспекта в Москве между улицами Минская и Генерала Ермолова. Как сообщил в пятницу ТАСС руководитель столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, это произойдет за счет сужения существующих полос, при этом пропускная способность магистрали увеличится.

"Проектными решениями предусмотрена организация движения транспортных средств по четырем полосам (ранее было три полосы - прим. ТАСС) и попутной выделенной полосе на участке от Минской улицы до улицы Генерала Ермолова в обоих направлениях", - сказал Юрьев.

По его словам, этого удастся добиться за счет переразметки проезжей части. Полосы для движения автотранспортных средств уменьшатся с 3,5 м до 3,25 м, выделенные полосы для движения общественного транспорта - с 5-6 м до 3,5 м. В результате появится по одной новой полосе для движения автотранспорта в обоих направлениях.

Юрьев подчеркнул, что увеличение количества полос на этом участке Кутузовского проспекта позволит исключить так называемое бутылочное горлышко и повысить пропускную способность магистрали. В настоящее время балансодержатели (государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги") приступили к нанесению новой разметки на магистрали.

Выделенная полоса проходит по всей длине Кутузовского проспекта, кроме участка от Улицы 1812 года до улицы Генерала Ермолова.