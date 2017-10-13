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В Таиланде почтили память Рамы IX в первую годовщину смерти короля

Общество
13 октября, 9:26 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

У Большого королевского дворца в Бангкоке накануне был возведен огромный портрет монарха

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БАНГКОК, 13 октября. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Миллионы жителей Таиланда в пятницу скорбят и чтут память покойного короля Пумипона Адульядета (Рама IX) в первую годовщину его смерти. Этот день в королевстве объявлен нерабочим.

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С раннего утра в Бангкоке почти у каждого крупного жилого здания слышны звуки буддийских молитв. Ритуал завершается подаянием для монахов - эта одна из местных традиций почтить память покойного. Пожертвование, как правило, представляет из себя полезные в быту предметы, необходимые, в том числе, и в монастыре.

В Доме правительства ранним утром аналогичную церемонию провел премьер-министр Прают Чан-Оча вместе с супругой и членами правительства. Как сообщила пресс-служба главы кабинета министров, Чан-Оча раздал милостыню 89 буддийским монахам. Это число не случайно, поскольку Рама IX ушел из жизни именно на 89-м году жизни.

У стен Большого королевского дворца в Бангкоке накануне был возведен огромный портрет монарха, чтобы все желающие смогли поклониться королю, выразив свое почтение и скорбь. Доступ к гробовой урне Рамы IX для подданных был закрыт еще 5 октября. По данным бюро королевского двора, за 337 дней останкам правителя поклонились 12,7 млн человек.

По предложению правительства повсеместно в Таиланде 13 октября в 15:52 по местному времени (11:52 мск) - именно в этот час монарх ушел из жизни год назад - будет объявлена минута молчания продолжительностью 89 секунд. Вечером памятную церемонию во дворце в Бангкоке проведет король Рама X, сын Пумипона Адульядета.

Музыкальный марафон

Свой вклад в череду траурных мероприятий решил внести также и выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского Иван Шарапов, уже несколько лет живущий в Таиланде на острове Пхукет и известный среди многочисленной русской общины благодаря своим регулярным выступлениям и участию в различных благотворительных проектах. Девятичасовой музыкальный марафон на фортепиано он проведет в пятницу в холле одного из выставочных центров Бангкока.

"Вся программа условно разделена на девять частей, - рассказал корреспонденту ТАСС перед началом выступления Иван Шарапов. - В начале каждого часа звучит композиция, написанная Его Величеством, затем - Рахманинов, Чайковский, Шопен, старинная музыка, медленная популярная мелодия и русская народная песня".

Шарапов сообщил, что давно хотел соединить в один концерт шедевры русской классики и музыку Таиланда. "Песни, написанные королем Рамой IX, очень мелодичны и горячо любимы тайским народом. Русская душа - это, конечно, музыка Чайковского и Рахманинова", - говорит музыкант.

Прощание и кремация

Рама IX ушел из жизни 13 октября 2016 года после продолжительной болезни.

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Королевское прощание: Таиланд готовится к кремации Рамы IX

В стране объявили траур, который завершится 30 октября этого года, а тело монарха было доставлено в Большой королевский дворец и помещено в сидячем положении в специальную погребальную урну, которая сейчас находится в тронном зале Дусит Маха Прасат. Кремация назначена на 26 октября и состоится на столичной площади Санам Луанг, где для этого уже построен погребальный помост высотой более 50 м.

Наблюдать за церемонией с площади смогут лишь около 7,5 тыс. подданных, получивших специальное разрешение. Однако прилегающие к месту прощания районы, как ожидается, заполнят до 250 тыс. человек.

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