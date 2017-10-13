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Три массива определены в Астрахани для выдачи земель многодетным семьям

Общество
13 октября, 9:09 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 13, октября. /ТАСС

Губернатор области Александр Жилкин объяснил, что затягивание процедуры выдачи участков льготным категориям граждан связано с ограниченными земельными ресурсами Астрахани

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АСТРАХАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают до конца 2017 года начать выдавать земельные участки многодетным семьям. Для этого уже определены три массива, расположенные вблизи Астрахани, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Александр Жилкин.

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Тема выделения бесплатных земельных участков многодетным семьям в Астрахани была затронута в августе в рамках встречи Жилкина с президентом РФ. Глава государства поручил решать этот вопрос интенсивнее, подчеркнув, что его нельзя затягивать.

"Уже определены три массива для выдачи земли. К новому году будем реализовывать. Самое главное, чтобы в муниципальных бюджетах были предусмотрены средства на инфраструктурное обустройство этих территорий. Там должны быть газ, вода, канализация и так далее", - сказал Жилкин.

Он пояснил, что затягивание процедуры выдачи участков льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, связано с ограниченными земельными ресурсами Астрахани.

"Здесь, действительно, проблема - в Астрахани земли просто нет. Я же не могу дать ее в кремле (Астраханский кремль - прим. ТАСС). Поэтому я понимал, что землю нужно давать в близлежащих районах, например, в Приволжском, который расположен от центра города в 7 км. Проработав данный вопрос с прокуратурой и юстицией, мы нашли юридическое решение", - добавил Жилкин.

По информации пресс-службы губернатора области, всего на данный момент в регионе поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и бесплатном предоставлении земельного участка более 4 тыс. многодетных семей.

В 2016 году 2017 семей получили участки. За первое полугодие этого года сформировано 163 участка для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 127 участков находятся на стадии формирования.

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