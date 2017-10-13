Три массива определены в Астрахани для выдачи земель многодетным семьям

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АСТРАХАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают до конца 2017 года начать выдавать земельные участки многодетным семьям. Для этого уже определены три массива, расположенные вблизи Астрахани, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Александр Жилкин.
Тема выделения бесплатных земельных участков многодетным семьям в Астрахани была затронута в августе в рамках встречи Жилкина с президентом РФ. Глава государства поручил решать этот вопрос интенсивнее, подчеркнув, что его нельзя затягивать.
"Уже определены три массива для выдачи земли. К новому году будем реализовывать. Самое главное, чтобы в муниципальных бюджетах были предусмотрены средства на инфраструктурное обустройство этих территорий. Там должны быть газ, вода, канализация и так далее", - сказал Жилкин.
Он пояснил, что затягивание процедуры выдачи участков льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, связано с ограниченными земельными ресурсами Астрахани.
"Здесь, действительно, проблема - в Астрахани земли просто нет. Я же не могу дать ее в кремле (Астраханский кремль - прим. ТАСС). Поэтому я понимал, что землю нужно давать в близлежащих районах, например, в Приволжском, который расположен от центра города в 7 км. Проработав данный вопрос с прокуратурой и юстицией, мы нашли юридическое решение", - добавил Жилкин.
По информации пресс-службы губернатора области, всего на данный момент в регионе поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и бесплатном предоставлении земельного участка более 4 тыс. многодетных семей.
В 2016 году 2017 семей получили участки. За первое полугодие этого года сформировано 163 участка для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 127 участков находятся на стадии формирования.