Капремонт Национального музея Кабардино-Балкарии завершат к началу 2018 года

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты приступили к капитальному ремонту здания Национального музея Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил ТАСС в пятницу гендиректор учреждения Феликс Наков.

Согласно материалам сайта госзакупок, работы будут завершены к началу 2018 года.

"Тендер был проведен, первые работы начинаются в музее. Я надеюсь, что мы получим хороший обновленный музей с капитальным ремонтом, который позволит нам по-новому представить экспозицию Национального музея и принимать выставки", - сказал собеседник агентства.

Согласно конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, работы по ремонту музея обойдутся бюджету республики в 43 млн рублей, они должны быть завершены в начале 2018 года. По словам Накова, реставрационные работы ведутся также в доме-музее народного поэта Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, лауреата госпремий Кайсына Кулиева, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 2017 году.

"Дом-музей Кайсына Кулиева является нашим филиалом давно, просто недавно там проведен ремонт, он еще не совсем закончен. Сейчас проведен ремонт, обновляется экспозиция, которая находится в нашем филиале, готовятся литературные мероприятия - ряд мероприятий у нас уже запланирован", - добавил собеседник агентства.

Директор музея отметил, что еще несколько филиалов - музеи в городах Майский и Прохладный - уже отремонтированы.

Национальный музей КБР был основан в 1921 году. В настоящее время его фонды насчитывают более 150 тысяч единиц хранения. Филиалами и отделами Нацмузея республики являются дома-музеи основоположника кабардинской литературы Бекмурзы Пачева, украинской и русской писательницы Марко Вовчок и известного балкарского поэта Кайсына Кулиева, а также квартира-музей кабардинского писателя Али Шогенцукова, Литературный музей в Нальчике, музей обороны Приэльбрусья и музеи в городах Майский и Прохладный.