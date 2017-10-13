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В США фермер вырастил самую тяжелую тыкву в истории общенационального конкурса

Общество
13 октября, 9:40 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

За овощ весом 1,07 тонн победитель получил денежную премию в размере $16,5 тыс.

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ТАСС, 13 октября. Тыква весом в 1,07 тонн объявлена самой тяжелой за всю историю проведения ежегодного общенационального конкурса, который состоялся под Сан-Франциско в штате Калифорния. Денежный приз в размере около $16,5 тыс. вручен фермеру из штата Вашингтон Джоэлу Холланду, для которого эта победа в проводившемся в 44-й раз конкурсе стала уже седьмой, передает информационное агентство AP.

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Гигантский плод пришлось устанавливать на весы с помощью автопогрузчика. За процедурой взвешивания наблюдали сотни зрителей. Рекордно тяжелую тыкву Холланда взвешивали последней. До этого все были уверены в победе прошлогоднего лидера - учительницы школы в штате Вашингтон Синди Тобек.

Тогда она вырастила плод весом 866,4 кг, и ее приз составил $11,5 тыс. - $6 за каждый фунт веса (0,453 кг). В нынешнем году организаторы мероприятия решили повысить вознаграждение до $7 за фунт.

В этот раз Тобек привезла с собой тыкву весом 908 кг, но по итогам проходившего три часа конкурса заняла второе место. В соревновании приняли участие более 20 фермеров из штатов Орегон, Вашингтон и Калифорния. "Самая легкая" тыква на состязании в этом году весила немногим более 100 кг.

Тыква является в США неотъемлемым символом не только Хэллоуина, который отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых, но и всего октября.Считается, что этот праздник завезли иммигранты из Ирландии. В его основе лежит языческое поверье о том, что в эту ночь души умерших возвращаются в свои дома собирать "дань" в виде еды.

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