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Минкультуры: создание сети общеславянских маршрутов может занять менее трех лет

Общество
13 октября, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Авторы проекта ожидают, что такая сеть туристических маршрутов отразит не только этническую, языковую и культурную близость славянских стран, но и их общее духовное пространство

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Создание сети общеславянских туристических маршрутов в Европе может занять менее трех лет. Такое мнение директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ Ольга Ярилова высказала на конференции "Культурные маршруты славянского мира на карте Европы", которая проходит в Любляне 12-13 октября.

"Вы спросили, сколько понадобится для сертификации... Господин Доминиони (исполнительный секретарь расширенного Частичного соглашения Совета Европы "Культурные маршруты" - прим. ТАСС) до этого говорил, минимум три года. Но мы с госпожой Рихтер (директором Форума славянских культур - прим. ТАСС) уверены: нас связывает столько общего, мы так активно работаем с Форумом славянских культур, что нам понадобится гораздо меньше времени", - цитирует пресс- служба Минкультуры слова Яриловой.

По планам авторов проекта, сеть уникальных общеславянских маршрутов отразит не только этническую, языковую и культурную близость, но и общее духовное пространство славянских стран.

Следующим шагом для проекта станет презентация маршрутов в Люксембурге на заседании Управляющего совета Расширенного частичного соглашения по культурным маршрутам Совета Европы для их интеграции в программу "Культурные маршруты". Сейчас в нее уже входит 32 маршрута, объединяющих европейские страны и посвященных общему культурному наследию.

Участие в программе славянских стран позволит осуществить продвижение общеславянского наследия на всех крупнейших международных культурных и туристских площадках: ЮНВТО, ЮНЕСКО, европейском отделении ООН в Вене.

Планируется, что в сеть общеславянских маршрутов войдут два российских проекта. Первый из них, "Святыни неразделенного христианства", является объединением наиболее значимых храмов и монастырей славянских стран, связанных со святыми, почитаемых всеми христианами. Второй, "Царские резиденции России и славянского мира", - объединением многочисленных дворцов, построенных для династии Романовых в разные эпохи во всех уголках бывшей Российской Империи.

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