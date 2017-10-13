Роскомнадзор заблокировал 72 сайта с доступом к вредоносным программам

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор ограничил доступ к 72 интернет-страницам с информацией о способах создания, внедрения, распространения и использования вредоносного программного обеспечения (ПО). Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
"Данные интернет-страницы содержали информацию о вредоносном ПО, предназначенном для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также слежки, прослушивания и получения персональных данных с мобильных устройств и сайтов", - говорится в сообщении.
Решения в отношении вредоносного ПО были приняты на основании норм закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".