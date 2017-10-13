В Женеву вернули украденный старинный манускрипт с подписью Жана Кальвина

ЖЕНЕВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Аукционный дом Sotheby's передал Женеве похищенный более 100 лет назад из местного архива при невыясненных обстоятельствах старинный манускрипт с подписью деятеля Реформации Жана Кальвина (1509-1564). Он был снят с торгов в конце прошлого года в Нью-Йорке по просьбе женевских властей.

Документ, датированный 1553 годом, представляет собой платежную ведомость, подтверждающую выплату денег Кальвину. Реформатор церкви подтвердил своей подписью получение из казны 125 флоринов, составлявших четвертую часть причитавшегося ему ежемесячного довольствия в 500 флоринов как "министру культа".

Зарплатная ведомость

Торжественная церемония передачи манускрипта состоялась 12 октября в женевском Старом городе у Башни Боде, где заседает кантональное правительство. Его глава Франсуа Лонгшан получил артефакт из рук директора швейцарского филиала Sotheby's Каролины Ланг и передал хранителю архива Пьеру Флюкигеру, что зафиксировали для истории фото- и видеокамеры СМИ.

И руководство кантона, и местная пресса отмечают "большое сотрудничество", проявленное Sotheby's в решении вопроса о возвращении документа. Манускрипт значился как лот номер 158 в каталоге аукционного дома, и его предполагалось выставить 5 декабря 2016 года на торги. Однако, получив письмо Франсуа Лонгшана, напомнившего о кодексе коммерческой этики и попросившего принять необходимые меры, "предусматривающие реституцию", в Sotheby's сняли манускрипт с аукциона, сообщив в Женеву, что оставят его у себя до "решения вопроса, касающегося прав собственности".

Объясняя, почему Sotheby's сразу не забила тревогу, Каролина Ланг сказала журналистам: коллекционер приобрел его, не зная о хищении из архива, а само исчезновение "случилось так давно, что он не значился ни в одной базе данных".

Дело принципа

Руководство Женевского кантона проявило большую настойчивость, добиваясь возвращения манускрипта. "Это - сердцевина женевского наследия. Документ был похищен из государственного архива, мы в этом абсолютно уверены", - пояснил Лонгшан. Местные обозреватели обращают внимание, впрочем, на тот факт, что документ имеет "относительную ценность", напоминая, что в женевском архиве хранится 21 подобная расписка. "Действительно, это не обелиск с площади Согласия (древнеегипетский обелиск, установленный на площади Согласия в Париже - прим. ТАСС), - отреагировал на подобные заявления Лонгшан. - Но для нас его возвращение - вопрос принципа. Речь идет о том, чтобы напомнить: государственные ценности не отчуждаются, и не один похититель не сможет их сбыть, даже по прошествии десятилетий".

Женевские власти заручились поддержкой федерального Берна. Кроме того, помимо двух федеральных департаментов (министерств) - иностранных дел и юстиции и полиции, а также женевской прокуратуры в решении вопроса в той или иной степени участвовали или были в курсе происходящего американские власти, включая прокурора одного из округов Нью-Йорка, а также ФБР и министерство юстиции.

Меценат российского происхождения

Соглашение о возвращении документа было подписано в Женеве 1 сентября. Оно предусматривало выплату возмещения владельцу манускрипта - "семье из Техаса", однако государственные деньги при этом не были потрачены, поскольку необходимые средства - 25 тыс. долларов - поступили из частных источников. Один из них - ассоциация Societe Auxiliere des Archives d'Etats, а другой - житель Женевы российского происхождения Алексей Струнилин, сообщила газета Tribune de Geneve 12 октября.

Примечательно, что днем раньше та же газета в своей статье не назвала имя благотворителя, заявив, что он "желает сохранить анонимность". Говорилось также, что меценат живет в Женеве "полдюжины лет и активен в сфере финансов". Были приведены и его слова, объясняющие мотивы: "Я узнал об этой истории из прессы и желаю сделать жест для моей второй родины". По данным газеты Le Temps, меценат заплатил три четверти суммы, остальное - ассоциация.

Власти Женевы решили не идти по пути подачи судебного иска, поскольку тяжба могла продлиться долго. Как пояснил Лонгшан, "мы были уверены, что выиграем, однако процесс мог тянуться 10-15 лет, поэтому мы предпочли найти решение, избавляющее нас от длинной процедуры и юридических накладных расходов".

Интернет помог

"Этот документ по своей природе принадлежит властям прежней эпохи, а сегодня - кантону Женева", - уверен Пьер Флюкигер. Именно он 17 ноября 2016 года первым получил сообщение о том, что в Нью-Йорке собираются продать манускрипт с подписью Кальвина и информировал руководство кантона. По его словам, кража манускрипта произошла давно, скорее всего, более 100 лет назад. О этом говорит тот факт, что на платежных расписках Кальвина, хранящихся в архиве, стоят штампы, проставленные во время инвентаризации в конце XIX века, а на манускрипте из Нью-Йорка такого штампа нет. Значит "увели" его до инвентаризации. Впрочем, обстоятельства кражи установить не удалось.

Известно, что этот документ в 1982 году был продан, а в 1987 году перепродан на аукционе Sotheby's, но о своих правах власти Женевы тогда не заявляли, поскольку, видимо, не были в курсе. С появлением интернета за аукционами стало легче следить. В 2016 году манускрипт был внесен в аукционный каталог в Нью-Йорке в связи с продажей коллекции христианского богослова из США Чарльза Колдуэлла Райри (1925-2016).