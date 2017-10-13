Эксперт: введение обязательного урока шахмат в школе позволит повысить успеваемость детей

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Введение обязательного занятия по шахматам в начальных школах по всей стране позволит найти талантливых детей и повысить успеваемость учеников. Такое мнение высказал ТАСС российский шахматист, гроссмейстер, многократный чемпион Дагестана Джакай Джакаев.

Как сообщала ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева, министерство в ближайшие два года планирует сделать обязательными занятия по шахматам для учеников первых-четвертых классов. По ее словам, это не потребует дополнительных компетенций для учителей.

''Российская шахматная федерация давно этот вопрос лоббировала, так как руководство прекрасно понимает, что введение шахмат в качестве обязательного урока и дополнительного урока повысит количество детей, занимающихся шахматами, несомненно, повысит результаты детей, позволит талантливых детей найти. В Дагестане мы в этом плане идем с опережением, с 2016 года приказом министра образования республики был введен обязательный урок по шахматам во всех школах республики'', - пояснил Джакай Джакаев.

Проблема нехватки кадров решаема

По его словам, основные проблемы, с которыми столкнулись школы Дагестана при введении урока шахмат, - это нехватка тренерских кадров, инвентаря и сложности с составлением расписания. Но, как поясняет шахматист, в республике научились решать эти вопросы: к примеру, для педагогов проводят специальные семинары по шахматам.

''Когда мы в прошлом году готовились к первому году всеобуча по шахматам, мы, школа шахмат им. Карпова и отделение шахмат республиканской школы, провели около 20 семинаров, в которых участвовали преподаватели всех школ городов и районов Дагестана. Мы их ознакомили с методическим материалом, с азами шахматной игры, а затем выдали соответствующие справки и сертификаты. Дело в том, что тот уровень знаний, который необходим для преподавания детям в первом классе, он невысокий. При желании директор совместно с педагогами школы, если они используют те учебники, которые рекомендованы программой, может научиться разбираться в шахматах и потом преподавать'', - сказал он.

Вопрос с нехваткой инвентаря в Дагестане решают через министерство образования и науки республики. Также в некоторых школах их закупают сами родители.

''Ну что такое купить шахматные доски - это не затратно, и мы с удовольствием в это дело включились. Мы какие-то курсы переподготовки еще не планировали, просто в каждой школе есть хорошие математики, которые играют в шахматы, и мы обошлись таким образом. Шахматы же логику детей развивают'', - рассказала ТАСС начальник управления общего и профессионального образования минобрнауки Дагестана Лариса Абрамова.

По словам Джакаева, в этом году в Дагестане планируют провести мониторинг школ, где введены уроки шахмат, чтобы понять, какие вопросы не дают дальше развивать это направление и каким образом эти проблемы можно решить.