Хабаровский край включился в проект развития образовательного туризма "Живые уроки"

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ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Хабаровский край присоединился к всероссийскому проекту "Живые уроки", который предполагает развитие внеурочного образовательного туризма для школьников. Соглашение о реализации проекта в пятницу заключили на Дальневосточном форуме предпринимателей заместитель председателя правительства региона - министр культуры края Александр Федосов и вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.
"Главная цель всероссийского проекта "Живые уроки" - развитие детского, молодежного и профориентационного видов туризма с помощью внедрения в общеобразовательный процесс экскурсионно-туристических и познавательных мероприятий", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Ранее сообщалось, что для участия в проекте в крае отобрано шесть туроператоров и пять пилотных школ - три в Хабаровске и две в Комсомольске-на-Амуре. Планируется определить шесть образовательных предметов и по каждому предмету по три варианта программы с делением: для начальных классов, среднего и старшего школьного звена.
Туроператоры будут готовить экскурсионные маршруты во взаимодействии с образовательными учреждениями края. Участие в проекте позволит ученикам изучать различные предметы вне стен школы: в музеях, заповедниках и зоопарках или на промышленных предприятиях. Хабаровский край стал 30 регионом страны, который включился в проект.
Проект реализуется в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 года, утвержденного распоряжением правительства РФ от 11 ноября 2014 года.