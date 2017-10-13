Главный судмедэксперт Москвы освобожден от должности

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Главный судебно-медицинский эксперт Москвы Евгений Кильдюшов освобожден от должности по собственному желанию. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Кильдюшов обратился в департамент здравоохранения Москвы с личным заявлением освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, заявление было удовлетворено", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что сейчас Кильдюшов не является главным внештатным специалистом-судмедэкспертом департамента.

Сам Кильдюшов отказался комментировать данную ситуацию корреспонденту ТАСС.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что главный судмедэксперт столицы был уволен якобы в связи с уголовным делом, которое расследует Следственный департамент МВД. По данным СМИ, в начале октября в нескольких столичных моргах прошли обыски, в частности, в Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), расположенном в Тарном проезде, и в морге больницы им. Боткина.

По информации СМИ, согласно одной из версий, причиной увольнения Кильдюшова могло стать уголовное дело о халатности, возбужденное в отношении неизвестных лиц из числа руководства Бюро СМЭ после того, как 12 сотрудников заразились туберкулезом из-за отсутствия в морге вентиляции.