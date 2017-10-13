Главный судмедэксперт Москвы освобожден от должности

Испанский теннисист Лопес снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля", его заменит ДонскойСпорт 13 октября, 12:22
"Швабе" создал стенд для испытания линз высокоэнергетической лазерной системыНовости партнеров 13 октября, 12:18
Пресс-конференция Московского Кавказского клуба. ВидеотрансляцияОбщество 13 октября, 12:07
Инфантино: система видеоповторов в футболе должна быть введена как можно скорееСпорт 13 октября, 11:55
СМИ: федерация футбола Чили подаст жалобу на исход матча отбора ЧМ-2018 Перу - КолумбияСпорт 13 октября, 11:47
Кубок мира по футболу на три дня прибыл в КалининградСпорт 13 октября, 11:34
Эксперт: введение обязательного урока шахмат в школе позволит повысить успеваемость детейОбщество 13 октября, 11:20
Мексиканский боксер Альварес хочет провести бой-реванш против Головкина в маеСпорт 13 октября, 10:58
Неверов: успехи Крымского моста говорят о возможности России соединить Сахалин и материкВ стране 13 октября, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Главный судебно-медицинский эксперт Москвы Евгений Кильдюшов освобожден от должности по собственному желанию. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"Кильдюшов обратился в департамент здравоохранения Москвы с личным заявлением освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, заявление было удовлетворено", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он подчеркнул, что сейчас Кильдюшов не является главным внештатным специалистом-судмедэкспертом департамента.
Сам Кильдюшов отказался комментировать данную ситуацию корреспонденту ТАСС.
Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что главный судмедэксперт столицы был уволен якобы в связи с уголовным делом, которое расследует Следственный департамент МВД. По данным СМИ, в начале октября в нескольких столичных моргах прошли обыски, в частности, в Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), расположенном в Тарном проезде, и в морге больницы им. Боткина.
По информации СМИ, согласно одной из версий, причиной увольнения Кильдюшова могло стать уголовное дело о халатности, возбужденное в отношении неизвестных лиц из числа руководства Бюро СМЭ после того, как 12 сотрудников заразились туберкулезом из-за отсутствия в морге вентиляции.