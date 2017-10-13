Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Instagram

Испанский теннисист Лопес снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля", его заменит ДонскойСпорт 13 октября, 12:22
"Швабе" создал стенд для испытания линз высокоэнергетической лазерной системыНовости партнеров 13 октября, 12:18
Пресс-конференция Московского Кавказского клуба. ВидеотрансляцияОбщество 13 октября, 12:07
Инфантино: система видеоповторов в футболе должна быть введена как можно скорееСпорт 13 октября, 11:55
СМИ: федерация футбола Чили подаст жалобу на исход матча отбора ЧМ-2018 Перу - КолумбияСпорт 13 октября, 11:47
Кубок мира по футболу на три дня прибыл в КалининградСпорт 13 октября, 11:34
Эксперт: введение обязательного урока шахмат в школе позволит повысить успеваемость детейОбщество 13 октября, 11:20
Мексиканский боксер Альварес хочет провести бой-реванш против Головкина в маеСпорт 13 октября, 10:58
Неверов: успехи Крымского моста говорят о возможности России соединить Сахалин и материкВ стране 13 октября, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в пятницу по всему миру, в том числе и в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 4:21 EDT (по времени Восточного побережья США, 11:21 мск)", - говорится в сообщении.
По данным сервиса, больше всего сообщений о сбоях в работе Instagram поступило от пользователей из Великобритании и Японии. Неполадки заметили в Испании, Франции, Швейцарии, Нидерландах, Австрии, Германии и других странах Европы, а также в США, Малайзии, Индонезии и Австралии. В России о проблемах чаще других сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
В среду, 11 октября, Downdetector сообщал о сбое в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Отмечалось, что с трудностями столкнулись в общей сложности несколько тысяч пользователей двух социальных сетей в США, а также в ряде европейских и других стран. Позже сервис отметил, что неполадки были устранены.