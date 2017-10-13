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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Instagram

Общество
13 октября, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Больше всего сообщений о проблемах в работе соцсети поступило из Великобритании и Японии, жалуются также и пользователи в России

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в пятницу по всему миру, в том числе и в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 4:21 EDT (по времени Восточного побережья США, 11:21 мск)", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, больше всего сообщений о сбоях в работе Instagram поступило от пользователей из Великобритании и Японии. Неполадки заметили в Испании, Франции, Швейцарии, Нидерландах, Австрии, Германии и других странах Европы, а также в США, Малайзии, Индонезии и Австралии. В России о проблемах чаще других сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

В среду, 11 октября, Downdetector сообщал о сбое в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Отмечалось, что с трудностями столкнулись в общей сложности несколько тысяч пользователей двух социальных сетей в США, а также в ряде европейских и других стран. Позже сервис отметил, что неполадки были устранены.

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