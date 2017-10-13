Экологи изучили состояния воздуха в санитарной зоне Московского НПЗ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского общества охраны природы (ВООП) с помощью мобильной эколаборатории "Мосэкомониторинга" проверили состояние воздуха в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ, входит в структуру "Газпром нефти"), которая отделяет завод и жилые кварталы. Превышения концентрации загрязняющих веществ зафиксировано не было, сообщает МНПЗ.

"Сегодня мы побывали в санитарно-защитной зоне МНПЗ и неприятного запаха не почувствовали. Эксперты отобрали пробы в двух точках СЗЗ предприятия. По результатам анализа мы не видим показателей, которые бы даже приближались к ПДК (предельно допустимая концентрация сероводорода - прим. ТАСС). Вероятность того, что отсюда что-то доходит до Балашихи или Реутова, очень небольшая. Мое личное мнение: нужно искать источники выбросов, которые находятся гораздо ближе к районам загрязнения", - сказал исполняющий обязанности председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Эксперты и представители общественности отобрали пробы в контрольных точках СЗЗ МНПЗ. Полученные данные сравнивались с показаниями стационарного пункта автоматизированного контроля, расположенного в жилой зоне. ВООП входит в рабочую группу по поиску источника запаха, жалобы на который поступают от жителей востока Москвы и Подмосковья.

"Завод обеспечивает контроль за влиянием на атмосферный воздух как на промышленной площадке, так и в санитарно-защитной зоне предприятия. Контроль осуществляется в шести точках двумя лабораториями - независимой и собственной. Также у нас на границах санитарно-защитной зоны установлены два поста контроля загазованности. Все параметры в норме, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Все показания, которые вы видите на приборах, в автоматическом режиме передаются как в диспетчерскую МНПЗ, так по независимому каналу - в "Мосэкомониторинг", - отметил Юрий Ерохин, начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Московского НПЗ.

Ранее активисты и экологи Подмосковья проводили проверку на территории самого завода и, по словам Расулмухамедова, также не нашли источники неприятного запаха.