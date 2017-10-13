Реквизит из сериала "Ходячие мертвецы" попал в Национальный музей американской истории

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Реквизит, использованный в съемках американского телесериала "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead), стал частью постоянной экспозиции Национального музея американской истории в Вашингтоне.
Как сообщила администрация музея, среди новых экспонатов - отрезанная "голова" Хершела Грина, смоделированная по слепку сыгравшего его актера Скотта Уилсона из четвертого сезона, бюст женщины-зомби из пилотного эпизода первого сезона, несколько костюмов главных героев, катана (меч) Мишонн (которую сыграла Данай Джекесай Гурира) из третьего сезона, а также арбалет Дэрила Диксона (актер Норман Ридус).
Постапокалиптический сериал "Ходячие мертвецы" основан на одноименной серии комиксов. В центре сюжета небольшая группа людей, которые пытаются выжить после того, как в результате страшной эпидемии население планеты превратилось в зомби. Первый сезон вышел в октябре 2010 года, а в октябре текущего года состоится премьера восьмого. В 2011 году "Ходячие мертвецы" выдвигались на американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал".