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Зюганов: в РФ на 100-летие Октябрьской революции приедут представители почти 150 стран

Общество
13 октября, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В рамках юбилейных мероприятий делегатов познакомят с деятельностью успешных российских предприятий

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Делегации почти из 150 стран примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию Октябрьской революции в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в пятницу журналистов председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов перед заседанием комитета по подготовке празднования юбилея.

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"Мы подготовили программу, к нам приезжает почти 150 делегаций, весь свет <...> В Ленинграде, Питере будет встреча лидеров всех левых партий, приедут все, где обменяемся опытом по теме "Социализм и вызовы 21-го века", - сказал он.

По словам лидера КПРФ, в Таврическом дворце пройдет "большое заседание", приедут представители "всех стран и всех парламентов". "Затем мы познакомимся со Смольным, где Ленин провозгласил советскую власть и было назначено первое советское правительство, посетим легендарный крейсер "Аврора", "Эрмитаж", - рассказал он.

После этого, сообщил Зюганов, мероприятия продолжатся в Москве: они пройдут на Красной площади, Поклонной горе, в концертном зале "Россия". "Затем шествие и митинг в центре Москвы всех народно-патриотических сил России и планеты", - проинформировал он.

В рамках юбилейных мероприятий делегатов познакомят с деятельностью успешных российских "народных предприятий". Также компартия организует выставку детских рисунков на тему Октябрьской революции. "Впереди у нас выставка детских рисунков. 4 тысячи детских рисунков, посвященных великому Октябрю, продемонстрировали школьники из всех субъектов РФ", - сказал Зюганов.

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