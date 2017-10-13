До 1 тыс. школьников проедут по маршруту "Духовные истоки" в Липецкой области в 2017 году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Липецкая область до конца 2017 года примет около тысячи школьников по впервые разработанному в России маршруту детского духовного туризма; предполагается, что города Липецк, Елец и Задонск по этой программе посетят дети из 17 регионов страны, сообщила в пятницу ТАСС замдиректора областного Центра событийного туризма Анна Волкова.

"Для школьников всей России разработан маршрут "Духовные истоки" - двухдневный тур с ночевкой. По нему прошли первые группы в составе 88 школьников из Волгоградской и Брянской областей. До конца года по маршруту пройдут около 1 тыс. школьников из 17 регионов России", - сказала Волкова.

По ее словам, маршрут включает посещение города Ельца с обзорной экскурсией "Город, остановивший Тамерлана", Центра промыслов и ремесел с изучением истории елецких кружев, а также поездку в расположенный под Задонском заповедник "Галичья гора" с питомником хищных птиц.

На второй день дети в Липецке проходят по турмаршрутам, рассказывающим о городе металлургов и авиаторов, о курорте с лечебной минеральной водой, а затем едут в Задонск и посещают Рождество-Богородицкий мужской монастырь, дворянскую усадьбу "Дом Ульриха" с интерактивной программой "Изба юрьевского гончара", где их учат делать посуду, игрушки из глины и угощают чаем с печенной в русской печи сахарной свеклой.

Липецкая область стала первым в России регионом, где реализуется национальная программа детского туризма по направлению "Духовные истоки". Такая программа была разработана после прошедшей в июле в Липецке Всероссийской конференции по паломническому туризму и включения региона в первую национальную программу детского туризма Минкульта РФ. В Липецкой области ежегодно принимают около 220 тыс. туристов.