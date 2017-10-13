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Правительство ставит задачу как можно быстрее уйти от трехсменки в школах

Общество
13 октября, 13:42 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 13, октября. /ТАСС

Власти будут выделять дополнительное финансирование на строительство школ, сказал Дмитрий Медведев

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ГОРКИ, 13 октября. /ТАСС/. Правительство продолжит выделять деньги на строительство школ, с тем чтобы как можно скорее решить проблему обучения в три смены. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на встрече с главой Чеченской Республика Рамзаном Кадыровым.

"По школам, как мы и договаривались с Вами, когда я проводил совещание, эта проблема более сложная, она касается нескольких наших территорий, в том числе и Чеченской Республики. Будем ее решать, выделяя дополнительные финансирование на строительство школ, чтобы хотя бы как можно быстрее уйти от трехсменки", - сказал премьер. Он подчеркнул, что организация обучения в две смены еще допустима, в то время как наличие третей смены - это очень тяжелая история".

Рамзан Кадыров доложил, что вопрос с очередью в детские сады был решен. Медведев похвалил главу региона за эту работу. "Хорошо, что очередь закрыли, это очень важное достижение, молодцы", - сказал глава правительства.

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