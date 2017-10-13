Правительство ставит задачу как можно быстрее уйти от трехсменки в школах

ГОРКИ, 13 октября. /ТАСС/. Правительство продолжит выделять деньги на строительство школ, с тем чтобы как можно скорее решить проблему обучения в три смены. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на встрече с главой Чеченской Республика Рамзаном Кадыровым.

"По школам, как мы и договаривались с Вами, когда я проводил совещание, эта проблема более сложная, она касается нескольких наших территорий, в том числе и Чеченской Республики. Будем ее решать, выделяя дополнительные финансирование на строительство школ, чтобы хотя бы как можно быстрее уйти от трехсменки", - сказал премьер. Он подчеркнул, что организация обучения в две смены еще допустима, в то время как наличие третей смены - это очень тяжелая история".

Рамзан Кадыров доложил, что вопрос с очередью в детские сады был решен. Медведев похвалил главу региона за эту работу. "Хорошо, что очередь закрыли, это очень важное достижение, молодцы", - сказал глава правительства.