Юниоры WorldSkills Russia отправляются на международные соревнования в ОАЭ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сборная WorldSkills Russia Juniors впервые примет участие в презентационных соревнованиях Junior Skills, которые пройдут в рамках мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Союза WorldSkills Russia.

"Сегодня ребята вылетают в Абу-Даби, где 14 октября состоится церемония открытия мирового первенства", - сообщили в пресс-службе союза.

Состязания школьников в рамках мирового чемпионата WorldSkills Competition будут проходить впервые. Ранее минимальный возраст участников начинался с 16 лет, однако в июле 2017 года по инициативе WorldSkills Russia порог был снижен до 14 лет. Решение было принято по итогам трехлетнего эксперимента с различными форматами соревнований по профессиональному мастерству среди школьников.

"Проанализировав этот опыт, эксперты пришли к выводу, что именно с 14 лет школьники способны в полной мере раскрывать свой потенциал и составлять достойную конкуренцию старшим участникам в любой специальности", - сообщили в пресс-службе Союза.

Тяжело в учении

Подготовка юниорской команды проходила на базе московского колледжа связи №54, где была организована имитация международных презентационных соревнований Junior Skills. Конкурсанты на протяжении двух дней выполняли задания, которые входят в программу мирового чемпионата.

Подбодрить их приехал генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов. "Очень важно поверить в себя, - сказал он, обращаясь к юниорской сборной. - Поверить в то, что наша страна способна многое делать лучше, чем другие. Слушайте своих наставников, концентрируйтесь на результате и все получится!"

Наши юниоры

На международных презентационных соревнованиях Junior Skills в рамках WorldSkills Abu Dhabi 2017 российская юниорская сборная, в которую вошли представители Хабаровского, Краснодарского края, Мурманской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга, будет соревноваться в трех компетенциях. В компетенции "Мобильная робототехника" Россию представят кубанцы Роман Магонов, Никита Лобанцев, Артем Павленко и София Горпенко. Софья Попкова (Мурманская область) и Маргарита Дерунец (Хабаровский край) покажут свои умения и навыки в электромонтажных работах. Петербурженка Дарья Фрадкина будет соревноваться в компетенции "Графический дизайн".

В пресс-службе Союза отметили, что в команде есть конкурсанты, представляющие крупные российские корпорации. От Росатома в компетенции "Электромонтажные работы" за медали мирового первенства поборются челябинцы Максим Алжанов и Даниил Калинин. Николай Афанасьев и Вероника Лепейко из Мурманской области будут соревноваться от компании IEK.