В Воронеже похоронили погибшего в Сирии штурмана Юрия Копылова

Захаркин сообщил, что имеет предложение от иностранного хоккейного клубаСпорт 13 октября, 13:49
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского мостаВ стране 13 октября, 13:46
Правительство ставит задачу как можно быстрее уйти от трехсменки в школахОбщество 13 октября, 13:42
Воропаев: ХК "Сочи" при Зубове демонстрирует более высокий уровень организации игрыСпорт 13 октября, 13:33
Вторая неделя октября завершится дождями и потеплением в большинстве регионов РоссииВ стране 13 октября, 13:28
Более десяти человек отравились дымом в здании Совета ЕС в БрюсселеПроисшествия 13 октября, 13:25
Государственный адвокат Януковича направил запросы в правоохранительные органы РоссииМеждународная панорама 13 октября, 13:13
Президент ФХР Третьяк удостоен премии за развитие российско-чешских отношенийСпорт 13 октября, 12:55
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 13 октября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Погибший в Сирии штурман бомбардировщика Су-24М Юрий Копылов похоронен в Воронеже на Коминтерновском кладбище, сообщил ТАСС в пятницу представитель воронежского областного военкомата.
"Штурмана Юрия Копылова похоронили в Воронеже на Коминтерновском кладбище. Перед похоронами в Доме офицеров в Северном микрорайоне прошло прощание с погибшим и отпевание в храме", - сказал собеседник агентства.
Флаг России, которым был накрыт гроб, передали родным штурмана.
У Копылова остались жена и дочь. В воронежской школе № 51, где учился Копылов, также установили посвященный ему стенд.
Экипаж российского фронтового бомбардировщика Су-24М погиб в результате авиакатастрофы в Сирии 10 октября. Самолетом управляли два пилота из Калининградской области: летчик Юрий Медведков и штурман Копылов. Оба служили в Черняховске Калининградской области.