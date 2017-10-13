В Воронеже похоронили погибшего в Сирии штурмана Юрия Копылова

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Погибший в Сирии штурман бомбардировщика Су-24М Юрий Копылов похоронен в Воронеже на Коминтерновском кладбище, сообщил ТАСС в пятницу представитель воронежского областного военкомата.

"Штурмана Юрия Копылова похоронили в Воронеже на Коминтерновском кладбище. Перед похоронами в Доме офицеров в Северном микрорайоне прошло прощание с погибшим и отпевание в храме", - сказал собеседник агентства.

Флаг России, которым был накрыт гроб, передали родным штурмана.

У Копылова остались жена и дочь. В воронежской школе № 51, где учился Копылов, также установили посвященный ему стенд.

Экипаж российского фронтового бомбардировщика Су-24М погиб в результате авиакатастрофы в Сирии 10 октября. Самолетом управляли два пилота из Калининградской области: летчик Юрий Медведков и штурман Копылов. Оба служили в Черняховске Калининградской области.