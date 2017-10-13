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Эйфелева башня закрыта для посетителей из-за забастовки

Общество
13 октября, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Профсоюзные протесты продолжаются во Франции уже несколько недель

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Эйфелева башня в Париже в пятницу закрыта для туристов из-за забастовки, сообщается на официальном сайте достопримечательности.

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"В пятницу 13 октября 2017 года из-за национальной забастовки Эйфелева башня будет закрыта с 12 часов (13.00 мск - прим. ТАСС) и до позднего вечера. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Профсоюзные протесты продолжаются во Франции уже несколько недель. Поводом для этого послужила реформа трудового кодекса, которую было решено провести путем президентских ордонансов - прямых директив за подписью главы республики - в обход голосования в парламенте. Цель намеченных преобразований, как заверяют в правительстве, состоит в том, чтобы создать более гибкий и действенный механизм переговоров между профсоюзами и работодателями.

Ежегодно Эйфелеву башню посещает более 6 млн туристов, 80% из них являются иностранцами. По данным агентства AFP, сейчас наблюдается сезонное снижение туристического потока - на башню поднимаются не более шести тыс. человек в день.

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