Врачи выберут курс лечения для Караченцова на следующей неделе

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Консилиум врачей на следующей неделе определится с тактикой лечения актера Николая Караченцова. Об этом в пятницу сообщил ТАСС сын актера Андрей Караченцов.

Ранее сообщалось, что врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского подозревают у актера злокачественное новообразование в левом легком. Определиться с тактикой лечения планировалось после нескольких обследований.

"Результаты анализов мы на руки не получаем. Они поступают в Склиф. На следующей неделе соберется консилиум врачей, и будет определено, какого курса лечения мы будем придерживаться", - сказал он.