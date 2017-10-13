Врачи выберут курс лечения для Караченцова на следующей неделе

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Консилиум врачей на следующей неделе определится с тактикой лечения актера Николая Караченцова. Об этом в пятницу сообщил ТАСС сын актера Андрей Караченцов.
Ранее сообщалось, что врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского подозревают у актера злокачественное новообразование в левом легком. Определиться с тактикой лечения планировалось после нескольких обследований.
"Результаты анализов мы на руки не получаем. Они поступают в Склиф. На следующей неделе соберется консилиум врачей, и будет определено, какого курса лечения мы будем придерживаться", - сказал он.