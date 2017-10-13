УФАС Петербурга не удовлетворило жалобу к метро на конкурс о закупке системы безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское УФАС России признало необоснованной жалобу компании "Балтийский кластер" к Петербургскому метрополитену о закупке системы видеонаблюдения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления.

Компания "Балтийский кластер" обратилась в антимонопольный орган с жалобой на положение аукционной документации по оснащению системой интеллектуального видеонаблюдения станций метро "Лесная", "Горьковская", "Петроградская". По мнению заявителя, на официальном сайте госзакупок заказчик не разместил в полном объеме проектную документацию.

"Сегодня, 13 октября 2017 года, комиссия Санкт-Петербургского УФАС России рассмотрела жалобу ООО "Балтийский кластер" на действия СПб ГУП "Петербургский метрополитен". Заслушав представителей сторон и изучив материалы дела, комиссия антимонопольного органа признала жалобу ООО "Балтийский кластер" необоснованной", - сказано в сообщении. Как пояснили ТАСС в пресс-службе УФАС, комиссия пришла к выводу, что в конкурсной документации было достаточно информации для подачи заявки.

В ходе заседания представитель метрополитена пояснил, что раскрытие некоторых данных о тонкостях установки средств видеонаблюдения может повлиять на безопасность пассажиров и сотрудников, поэтому информация в положении закупки размещена в том объеме, который допускается законодательством "О противодействии терроризму" и "О транспортной безопасности". Все остальные данные - сметная документация, информация о высотности, об условиях производства работ, о количестве видеокамер, серверов, типе кабельных линий была размещена.

Как следует из данных госзакупок, по состоянию на пятницу, 13 октября, конкурс на оснащение трех станций метро системой видеонаблюдения выиграла петербургская компания "Аспект Северо-Запад", ее заявка оказалось единственной. Компания выполнит работы на 141 млн рублей.

ГУП "Петербургский метрополитен" проводит ряд мер по дополнительному оснащению станций городской подземки системами безопасности, а также проверяет уже существующие программы безопасности после теракта, который произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате трагедии погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство, около 100 человек пострадали.