Шведской почте разрешили работать в два раза медленнее

СТОКГОЛЬМ, 13 октября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Правительство Швеции представило изменения в закон о почтовой службе, отменив правило о доставке корреспонденции, отправленной по стране, уже на следующий день. Меры приняты в связи с участившейся в последние годы критикой в адрес местной почтовой службы PostNord.

"Самое главное - чтобы почта доходила", - так прокомментировал нововведение министр информационных технологий Петер Эрикссон.

Если сейчас от PostNord требуют доставки в срок, то есть на следующий день, 85% отправлений, то в новых условиях, с двухдневной доставкой, этот показатель должен будет находиться на уровне 95%. По мнению экспертов, при такой норме доставка будет более медленной, но степень ее надежности будет значительно выше, особенно в малонаселенных районах.

"Если кто-то спешит, то может отправить электронное письмо", - отметил министр.

С начала 2000-х годов объем бумажной корреспонденции в Швеции сократился на треть - из-за все большего распространения электронной почты. Это сократило доходы почтового ведомства на миллиарды крон. В связи с изменением экономической ситуации правительство разрешило повысить цены на почтовые отправления, но сделать это единоразово и в установленных пределах.

В обновленном законе о почте сохраняется требование к PostNord доставлять корреспонденцию пять дней в неделю.