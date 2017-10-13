Депутат ЛДПР предложил давать выходные метеочувствительным людям в дни магнитных бурь

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Депутат ЛДПР Василий Власов подготовил законопроект, которым предлагается предоставлять метеочувствительным работающим гражданам выходной день в период магнитных бурь, и просит министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина собрать представителей его ведомства для дальнейшей проработки данной инициативы.

Текст запроса депутата имеется в распоряжении ТАСС.

В нем парламентарий указывает, что "многие граждане [России] подвержены метеозависимости, однако в данный момент в РФ недостаточное внимание уделяется проблемам влияния метеоусловий на состояние людей". "Осуществляя какую-либо активную деятельность, в том числе и трудовую, наши граждане подвергают риску свое здоровье", - пишет Власов.

"Мной планируется внесение законопроекта о предоставлении выходного дня в период магнитных бурь выше индекса G4, - подчеркивает Власов в обращении к Топилину. - Для наиболее эффективной разработки законопроекта необходимо участие представителей вашего министерства с целью предоставления точной статистики о зависимости влияния геомагнитной активности на частоту возникновения несчастных случаев и травматизма в производстве".

В данном случае, по словам Власова, речь идет об экономической целесообразности, а именно: насколько можно уменьшить экономические потери при предоставлении выходного дня в дни магнитных бурь.

Кроме того, депутат отмечает, что во многих медицинских исследованиях выявлено увеличение числа случаев инфаркта миокарда в дни с повышенной геомагнитной активностью, особенно у лиц пожилого возраста. "Также многими исследователями отмечается зависимость влияния геомагнитной активности на частоту несчастных случаев и травматизма на транспорте и на производстве", - обращает политик внимание Топилина.

"Прошу Вас рассмотреть возможность создания рабочей группы по проработке данной инициативы", - добавил депутат. Аналогичный запрос либерал-демократ направил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.