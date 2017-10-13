Глава Татарстана предложил проводить форум молодых архитекторов в регионе каждый год

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 13 октября. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов, выступая на пленарной сессии Российского молодежного архитектурного биеннале в Иннополисе, предложил проводить подобный форум в республике раз в год.

Биеннале проходит в татарстанском городе Иннополисе 12-14 октября при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России и правительства региона.

''Я думаю, что если бы мы каждый год проводили это мероприятие, было бы неплохо. Мы готовы такое мероприятие ежегодно проводить. Пусть будет Иннополис некой площадкой'', - сказал Минниханов.

Глава региона также выразил мнение, что необходимо менять систему обучения архитекторов, и подобные мероприятия во многом способствуют перевоспитанию специалистов и вовлечению молодежи в градостроительные проекты.

Как сообщалось ранее, свои проекты на биеннале представили 29 молодых архитекторов. Они должны были разработать проект многофункционального квартала со свободной планировкой, ограниченного четырьмя улицами. По словам архитектора Сергея Чобана, одного из семи членов международного жюри биеннале, ценность такого конкурса в том, что архитекторы не ограничены какими-либо рамками - экономическими, строгим техническим заданием и т. д., и они "волей-неволей начинают рисовать город, в котором хотели бы жить сами".

В рамках биеннале должна также пройти деловая программа, в рамках которой обсудят, в частности, новое медийное пространство, зарубежный и российский опыт создания комфортной среды, современные тенденции развития городских территорий, формирование карьеры молодого архитектора.